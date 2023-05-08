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Hekimhan'da fizik tedavi merkezi hizmete başladı

Malatya’nın Hekimhan Devlet Hastanesi’nde oluşturulan Fizik Tedavi Merkezi hasta kabulüne başladı.

Malatya'nın Hekimhan Devlet Hastanesi'nde oluşturulan Fizik Tedavi Merkezi hasta kabulüne başladı.


İş insanları Süleyman Akyüz ve İbrahim Akyüz tarafından bağış yolu ile Hekimhan Devlet Hastanesi'nde oluşturulan Fizik Tedavi Merkezi hasta kabulüne başladı. Yaklaşık 246 metrekare alanda hizmet verecek olan fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi aynı anda iki hastanın tedavisi yapılabilecek. Merkezde Toplamda 2 hasta tedavi odası, 1 rehabilitasyon odası, 1 hasta kayıt ve bekleme salonu, personel dinlenme ve malzeme odaları bulunurken, FTR uzmanı, fizyoterapist, hemşire, veri hazırlama elemanı, temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 6 sağlık çalışanı hizmet verecek.

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