Hekimhan'da İstiklal Marşının 98. yılı kutlandı

Hekimhan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hekimhan Öğretmenevi Konferans Salonu'ndaki programda Hekimhan İmam Hatip Lisesi Müdürü İlhan Topsöğüt günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Slayt, oratoryo ve tiyatro gösterilerinin yapılığı, öğrencilerin şiirler okuduğu programa İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Kırmızı, Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, Emniyet Müdürü Nahit Güneş, İlçe Müftüsü Ali Meşe, daire amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.