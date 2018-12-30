Hekimhan'da kar yağışı etkili oluyor

Hekimhan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Malatya - Sivas kara yolunu kullanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Sürücüler, kar lastiği ve zincir takarak yollarına devam edebiliyorlar. Hekimhan ilçe merkezinde de etkili olan kar sonrası kent beyaza büründü.

İlçe merkezinde belediye ekipleri ana güzergahları açık tutabilmek için karla mücadele çalışmasına başladı. Akşam saatlerinde ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde don beklendiği ifade edildi.