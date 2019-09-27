Hekimhan'da kınalı keklikler doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğünce yetiştirilen 500 kınalık keklik, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde düzenlenen törenle doğaya bırakıldı.

Hekimhan ilçesine bağlı Hasançelebi mahallesinde düzenlenen kınalı keklik salım törenine Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Malatya Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Keklik Üretim Merkezinden Hekimhan'a getirilen kınalı keklikler, doğaya salınırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, burada yaptığı konuşmada ülke genelindeki bir çok alanda yaban hayatının desteklenmesi kapsamında kekliklerin doğaya salındığını söyledi. Bu kapsamda da Hasançelebi mahallesinde 3-4 aylık 500 adet kekliğin bırakıldığını ifade eden Başkan Karadağ, kekliklerin salındığı bölgenin avlanmaya da kapatıldığını vurguladı. Kekliklerin özellikle kene açısından çok faydalı bir hayvan türü olduğunu ifade eden Karadağ, doğayla ilgili tüm çalışmalara belediye olarak her zaman önem verdiklerini ve bu tür projeleri de desteklediklerini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından, bölgeye bağlı illerde de belli bir program çerçevesinde Kınalı Keklik salımının yapıldığı ifade edildi.