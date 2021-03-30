Hekimhan'da ‘kırmızı çizgi' uygulaması

Malatya'nın Hekimhan İlçesi'nde, yaya geçidi kırmızıya boyandı. 'Trafikte kırmızıçizgimiz' uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Trafikte kırmızı çizgimiz' uygulaması, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde de gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında Kaymakam Muhammed Öztaş ve öğrenciler yaya geçitlerine boya ile kırmızı çizgi çizdi.

Hükümet Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, Kaymakam Muhammet Öztaş, sürücüleri bilgilendirerek, 'Trafikte kırmızı çizgimiz' uygulamalarını anlattı. Öztaş sürücülere 'Trafikte kırmızı çizgimiz' uygulamasının önemini dile getirdi. Öztaş, sürücülerin kurallara uymalarını isteyerek, "Trafikte her zaman öncelik yayalarındır, sizlerde de yayalara öncelik vermeniz gerekiyor" dedi.

Uygulamada yayalara öncelik verilmesi amacıyla çizilen kırmızı çizgilere uyulması istendi. Uygulama kapsamında trafik ışıklarının olmadığı yaya geçitlerinde, okul önlerinde çizilen kırmızı çizgilerle sürücülerin yavaşlamaları, geçiş hakkında yayalara öncelik verilmesi amaçlanıyor.

Trafik polislerinin öncülük yaptığı uygulamada karayoluna çizilen kırmızıçizgilerde, sürücülerin yayalara öncelik vermesi uygulamalı olarak yapıldı.