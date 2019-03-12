Hekimhan'da Kurumlararası Voleybol Turnuvası başladı

Sakarya Ortaokulu bahçesinde 11 kurumdan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı karşılaşmalarda, Türkiye Voleybol Federasyonu oyun kuralları geçerli olacak. Turnuvanın, kamu kurum ve kuruluşları personellerinin daha sağlıklı yaşamaları, iş verimliliğinin artırılması, kurumlar arası sosyal ilişkilerin daha sıkı hale getirilmesi ve spor bilincinin tüm yaş gruplarına aktarılabilmesi amacıyla düzenlendiği kaydedildi. Renkli görüntüler eşliğinde başlayan turnuvanın ilk düdüğünü İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir çalarak katılan 11 takıma Fair-play çerçevesinde bir turnuva olmasını diledi. Turnuva 2 Nisan 2019 Salı günü yapılacak final karşılaşmalarının ardından sona erecek.

Hekimhan'da düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına, İlçe Müftülüğü, Sakarya Ortaokulu, Devlet Hastanesi, Bölge Trafik, Güzelyurt Ortaokulu, İlçe Tarım, Jandarma, Emniyet, Hasançelebi Ortaokulu, Adliye ve Metem Okulu takımları katılıyor.