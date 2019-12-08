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Hekimhan'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.


Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya. İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Öztürk ve daire amirleri ile muhtarlar katıldı.


İlçeye bağlı mahallelerin sorun ve taleplerini görüşüldüğü 2019 yılı son muhtarlar toplantısında sorunlar ele alınarak istişarede bulunuldu.


Kaymakamı Ahmet Özdemir, iletilen sorunların acil durumuna göre çözülmeye çalışılacağını ifade edip, sorunları tek tek not aldıklarını, ilgili kurumlara ileteceklerini kaydetti.

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