Hekimhan'da okullarda covid-19 denetimi

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Hekimhan ilçesindeki okulları ziyaret edip, Covid-19 denetimi gerçekleştirdi. Önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Kanbay, müdürlük ziyaretinin ardından okulları ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrenciler ile bir süre sohbet ederek, öğrenciler ile yakından ilgilenen Kanbay, öğrencilere Covid-19 kurallarına uyulması üzerine tavsiyelerde bulundu.

Okul bahçelerinde öğrencileri görmekten çok mutlu olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, ‘' Bizim önceliğimiz geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı ve çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin sağlığıdır. Tedbirlere ne kadar uyarsak o kadar az etkileniriz. Hepimize düşen görev kurallara dikkat etmektir'' dedi.

Kanbay, ziyaret ettiği okullarda öğretmenler ile toplantı yaparak, öğretmenlerin sorun ve önerilerini dinledi.