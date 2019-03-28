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Hekimhan'da okullarda deprem tatbikatı

Son günlerde depremlerin sıkça yaşandığı Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki tüm okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Son günlerde depremlerin sıkça yaşandığı Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki tüm okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.


Son bir hafta içerisinde irili ufaklı yüzlerce depremin yaşandığı Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde halkın depremlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir'in talimatı ile birlikte tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, olası bir deprem anında öğrencilerin okullardan güveni ve hızlı bir şekilde tahliye planı ele alındı. Tatbikatla ilgili konuşan Hekimhan Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, deprem öncesi yapılacak hazırlık ve sarsıntı sırasında neler yapılması gerektiği konusunda öğrencilere bilgiler verildiğini söyledi. Doğan afetlerden etkilenmemenin yollarının anlatıldığı tatbikatlarda riskleri azaltabilmenin yollarını da öğrencilere kapsamlı bir şekilde uygulamalı olarak anlattıklarını ifade etti.

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