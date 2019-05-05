Hekimhan'da piknik sezonu açıldı

Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Müdürü Yaşar Karataş, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, Cumhuriyet Savcısı Merve Bayar, Hakim Selahattin Demircan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Kuluncak Belediye başkanı Erhan Cengiz, Malatya Kültür ve Turizm Şube Müdürü Mahmut Levent, CHP Hekimhan İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ burada yaptığı konuşmada, “ Girmana kanyonumuz doğası temiz havası ile piknik yapılacak bir yer. 2012 yılında yapılan Kanyona emeği geçen başta valilerimiz olmak üzere kaymakamlarımız ve o dönemin belde belediye başkanına teşekkür ediyoruz. Biz Hekimhan Belediyesi olarak yapılan bu alanı yaşatmak istiyoruz. Bugün burada bazı düzenlemeleri yaparak halkın hizmetine açtık. Davetimize katılan büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Pikniğe gitme imkanı bulamayan vatandaşlarımıza böyle bir imkan sunduk. Burada ayrıca mahalle kültürünün oluşması, komşuluk ilişkilerinin gelişmesi ve hemşerilerimizin kaynaşması için de bir ortam oluşturduk. Vatandaşlarımızda evde pastasını, böreğini ve semaveri gibi piknik malzemeleri ile gelmişler ve bu eşsiz manzarada eğleniyorlar. Umarım güzel zaman geçiriyorlardır” şeklinde konuştu.

İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir ise, “Malatyamızın en nadide coğrafi ve doğal güzelliklerin başında gelen Girmana Kanyonu saklı kalmış cennet bugün sayın büyükşehir Belediye Başkanımızla, Hekimhan ve Kuluncak Belediye başkanlarımızla ve kıymetli hemşerilerimiz ile beraber bir gün daha gün yüzüne çıktı. Girmana Kanyonu Malatya'nın sahip olduğu önemli bir turizm alanı bütün yut içinden, yurt dışından gelecek misafirlerimizi Girmana Kanyonunu keşfetmeye davet ediyorum ” dedi.

Son olarak konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da “ Öncelikle davetlerinden dolayı Kaymakam Bey'e ve Belediye Başkanımıza, Hekimhan ve Girmanalı çok değerli sakinlerine teşekkür ediyorum. Gerçekten de insanlarımı bu hadiseler susamış bir yapı içerisindeler, heyecanlı olduklarını gördüm. Burada piknik yapmanın hazını gördüm. Bu tür etkinlikler aynı zamanda toplumdaki birlik beraberliği dayanışmayı getirir. Girmana Kanyonuna Ulvi Saran valimin döneminde 1,5 milyon civarında bir para aktarılarak burada ki yol güzergahlarını köprü, seyir terası ile ilgili bir çalışma yapılmış. Bu çalışmaları görüp yerinde incelemek gerçekten de takdire şayan, Emeği geçen başta valimiz olmak üzere belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya'da ki iç ve dış turizm faaliyetlerin aktif hale gelmesi noktasında neler yapılabilir noktasında çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalar içerisinde Kültür ve turizm rotaları oluşturduk. Bu Kültür ve turizm rotaları içerisinde Hekimhan'da bir rotamızın dâhilindedir. Yani Hekimhan, Arguvan, Arapkir ve Yazıhan bir kültür rotası içerisinde beş günlük bir destinasyon içerisinde. Malatya'ya gelen bir turist kafilesi beş gününü nasıl değerlendirebilir aktivesi içerisinde bir günde bu Hekimhan kültür rotası içerisinde değerlendirmesi destinasyonu yaptık” diye konuştu.