Hekimhan'da tekstil fabrikası açılıyor

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Belediye Başkanı Turan Karadağ'ın girişimleri ile özel bir şirket tarafından açılacak olan tekstil fabrikası için imzalar atıldı.

31 Mart Yerel Seçimler ile birlikte göreve gelen Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, ilçeye sondaj makinesi, otel ve restoran kazandırırken, şimdi de yine seçim öncesi verdiği vaatlerden biri olan tekstil fabrikası için kolları sıvadı.

Özel bir tekstil fabrikası ile görüşerek ilçeye yatırım yapması konusunda girişimlerde bulunan Başkan Karadağ, tekstil firması yetkilileri ile sözleşme imzalayarak projenin ilk adımını attı. Firma sahibi Sami Kangallı ile sözleşme imzalayan Başka Karadağ, “Bir kurumun özel sektörle kaynaşması dayanışması rutin belediyecilik anlayışı dışında, kentte yaşayan tüm insanların kaynaşması, dayanışması ve hemşericilik bilincinin pekişmesi sağlamaktır” dedi.

Bu proje devam ederken, ilçeye yeni tekstil fabrikalarının kazandırılması noktasında çalışmaların süreceğini de belirten Karadağ, “Bu anlamda büyükşehirlerimizde ilçemizin gururu olan işadamı hemşerilerimiz var. Onlardan da tekstil veya kendi iş dallarında desteklerini istiyor ve bekliyoruz. İnşallah, bu projemizin bu ayağı da devreye girdiğinde, Hekimhan Belediyesi olarak sadece Malatya'da değil, Türkiye çapında istihdam konusunda tüm kurumlara önemli bir rol model olmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Firma sahibi Sami Kangallı ise yaklaşık 40 yıldır tekstil sektöründe yer aldığını dile getirerek “Hekimhan'da bu yatırım şimdiye kadar hiç düşünülmemiş. Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ bu konuyu benimle paylaştıktan sonra bizde bu durumu değerlendirdik. Hekimhan'daki potansiyeli gördükten sonra projelerimizi de geliştirerek entegreleştirme kararı aldık. Hekimhan'a hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.