Hekimhan'da trafik kazası: 1 yaralı

Malatya'nın Hekimhan İlçesi'nde bir otomobil ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas - Malatya karayolu Hekimhan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Sivas istikametine seyir halinde olan M. G. idaresindeki 28 YE 999 plakalı Mitsubishi marka pikap araç, Hekimhan Kavşağına geldiği esnada, Bahçelievler Mahallesinden gelerek Hekimhan yoluna giriş yapmak isteyen M. D.'nin kullandığı 44 HV 111 plakalı Renault otomobile yan tarafından çarptı.

Kazada yaralanan sürücü M.D., ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hekimhan'da daha önceden de meydana gelen kazalar nedeniyle sürücüler tarafından ‘kaza kavşağı' olarak anılan kavşaktaki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.