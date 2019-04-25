Hekimhan'da TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Hekimhan'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Şehit Mehmet Emin Çakır ve Sakarya Ortaokulu'nda düzenlenen programa Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Cumhuriyet Savcıları Merve Bayar ve Merve Öztürk Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, Gençlik ve Spor Müdürü Mahmut Karaca ve İlçe Müftüsü Ali Meşe katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuarı gezen protokol üyeleri çocuklardan projeleri hakkında bilgiler aldı. Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ yaptığı açıklamada “Öğrenciler kitabının bilgiler ya da istatistik araştırmalardan çok uygulamaya yönelik çalışmalarını görebilmek, hayretler içinde kalmamıza neden oldu. Onların bunları düşünmüş olması ve yapması nedeniyle de Türkiye'nin geleceğine yönelik umutlarımız artıyor. ‘Türkiye'de gençler nereye gidiyor?' sorusunun cevabı da burada. Gençlerimiz artık fikirleriyle, düşünceleriyle bizleri şaşırtacak noktada. Beklediğimizin üzerinde aşama kaydediyorlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.