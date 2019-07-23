Hekimhan'ın tescilli Alıç Sirkesi bir çok hastalığa şifa oluyor

Türkiye'de ilk deva Malatya'nın Hekimhan İlçesinde belediyenin desteği ile kurulan tesiste üretilen Hekimhan alıç sirkesi, birçok hastalığa şifa oluyor.

Cevizi ile meşhur Hekimhan ilçesi artık alıçtan yapılan sirke ile de tanınacak. Doğadan elde edilen alıçlardan yapılan Hekimhan Sirkesi güçlü antioksidan özelliği ile bir çok hastalığa şifa oluyor. Hekimhan ilçesinde kurulan sirke fabrikası ile doğadan toplanan alıçların el değmeden üretime girdiğini belirten Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, belediye olarak tescillettikleri Hekimhan Sirkesinin birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi.

Türkiye'de ilk kez Hekimhan'da kurulan alıç sirkesi fabrikasında 2 aşamalı üretimden sonra hiçbir kimyasal madde kullanılmadan tamamen organik olarak satışa sunulan alıç sirkesinin adeta bir ilaç olduğunu dile getirdi.

Böylesine faydalı bir ürünü belediye olarak tamamen doğal olarak tüketiciye sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Karadağ, “Bütün Malatyalı hemşerilerimizi, Türkiye'deki tüm dostlarımızın mutlaka Alış Sirkemizi tatmalarını istiyoruz” dedi.

Alıçın dağda yetişen bir meyve türü olduğunu belirten Karadağ, güçlü bir antioksidan özelliği bulunması nedeniyle çok çok hastalığa da iyi geldiğinin bilimsel olarak kanıtladığını ifade etti. Yapılan çalışmalara göre, alıç sirkesinin faydaları arasında yüksek tansiyonu düşürmesinin bilindiğini belirten Karadağ, “Kalbe iyi gelir. Anjin yani göğüs ağrısını hafifletici etkisi olması da alıç sirkesinin faydaları arasındadır. Strese karşı etki ederek rahatlatıcı etki sağlar. Gerilim sonucu oluşan kan basıncını azaltır, böylece strese karşı etki eder. Alıç sirkesi kötü kolesterolü düşürür. Yani kolesterol seviyesini de dengeler. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidanların kalp rahatsızlığını azalttığı, kalp krizi ve felç riskini düşürdüğüne dair düşünceler bulunmaktadır. Bu nedenle antioksidan içeriği yüksek besinler tüketmek kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranını düşürebilir” ifadelerine yer verdi.

Hekimhan Belediyesi olarak tescilledikleri ve üretimini yaptıkları Hekimhan Alıç Sirkesini, ilk olarak Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivalinde tüketiciye sunduklarını belirten Karadağ, son olarak 23. Uluslararası Malatya Kayısı Festivalinde de açtıkları stantla ürünlerinin tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Belediye olarak tanıtıma büyük önem verdiklerini ifade eden Karadağ, “Hekimhan Malatya'da bir markadır. Alıç Sirkesinin bizden başka fabrikası da yoktur. Cevizimiz den sonra artık alıç sirkemizde ilçemizin tescilli bir ürünüdür” diye konuştu.