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Hekimhan'ın yeni Emniyet Müdürü Ercan göreve başladı

Malatya’nın Hekimhan İlçesi Emniyet Müdürü Hüseyin Özli’nin Amasya’nın Suluova ilçesine tayininin çıkmasının ardından Hekimhan Emniyet Müdürlüğü’ne Akçadağ’dan atanan yeni Emniyet Müdürü Komiser Harun Ercan görevine başladı.

Malatya'nın Hekimhan İlçesi Emniyet Müdürü Hüseyin Özli'nin Amasya'nın Suluova ilçesine tayininin çıkmasının ardından Hekimhan Emniyet Müdürlüğü'ne Akçadağ'dan atanan yeni Emniyet Müdürü Komiser Harun Ercan görevine başladı.


Ercan yaptığı açıklamada “8 Şubat 2021 günü itibariyle Hekimhan İlçemizde göreve başladım. İlçe halkının huzur ve güvenliği için gece gündüz 7/24 anlayışıyla çalışacağımızı, hâlihazırda ilçemizde mevcut olan huzur ve güven ortamını sayın kaymakamımızın emirleri doğrultusunda, paydaş kurumlarla birlikte çalışma arkadaşlarımla beraber bu mevcut olan huzur ve güven ortamının çok daha kalıcı hale getirme gayreti içerisinde olacağımızı ifade etmek isterim. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün kapıları her zaman tüm vatandaşlarımıza açık olacağı, vatandaşlarımızla birlikte, birlik beraberlik içerisinde güvenli ve huzurlu günler geçireceğimizi belirtmek isterim” dedi.

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