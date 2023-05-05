Helikopter ambulans Malatya'da hizmete başladı

Malatya'da Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete alınan ambulans helikopteri üç yıl aradan sonra hizmete vermeye başladı.

Malatya'ya ve çevre illere sağlık hizmeti verecek olan helikopter ambulans hizmete vermeye başladı.

Gün doğumu ile gün batımı arasında görev yapacak olan hava ambulansının acil vakalarda hastaların nakli ile sevklerinde hizmet vereceğini kaydeden Vali Hulusi Şahin, "Malatya, Türkiye sabit hava ambulansı olan 17 ilden biri oldu. Hava ambulansımız burada sabit olarak kalacak Tulga hava üssünde konuşlanacak, pilot ve ekibi de Malatya kadrosunda bulunacak. Malatya merkez ve ilçeleri ile çevre illere hizmet vereceğiz" dedi.

Sağlık İl Müdürü Erhan Berk ise, "Üç yıl aradan sonra hava ambulansımız yeniden hizmet vermeye başladı. Acil sağlık hizmetlerinde bölge ili olan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli için olması gereken bir konuydu, Malatya'mıza kazandırdık. Dört ilin haricinde Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın da yakın ilçelerine hizmet vereceğiz. Bazen bir hasta için bir dakikanın çok önemli olduğunu biliyoruz, bu noktada işimizi çok kolaylaştıracaktır" diye konuştu.