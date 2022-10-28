Hem çalıyor hem söylüyor hem öğretiyor

Malatya'da yaşayan 60 yaşındaki muhasebe öğretmeni Mehmet Balkış, hem bağlama çalıp türkü söylüyor hem de yüzlerce gence bağlama ve cümbüş öğretiyor.

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki muhasebe öğretmeni Mehmet Balkış ağabeyinin küçük yaşlarda aldığı bağlamayla başlayan müzik yolculuğunu yaklaşık 45 yıldır sürdürüyor. Bağlamanın yanı sıra cümbüş, ud ile birçok telli müzik aletini çalabilen Balkış, okul dışındaki zamanlarında halk müziği tutkunlarına bağlama ile cümbüş eğitimleri veriyor. Bir okulda muhasebe öğretmeni olarak görev yapsa da müziğe olan tutkusunun ağır bastığını ifade eden Balkış, yüzlerce müzik severe katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Müziğe olan tutkusunun ağabeyinin küçük yaşlarda aldığı bağlama ile başladığını aktaran Balkış, ”Muhasebe branşında öğretmenlik yapmaktayım. Öğretmenliğin yanı sıra aileden gelen müzik tutkum ağır basmakta. Bağlamayla başladığım müzik hayatımı cümbüş, ud ile diğer telli çalgı aletlerinin birçoğunu bir hoca olmadan öğrenerek sürdürdüm“ dedi.

Çok sayıda sanatseveri müzik dünyasına kazandırdığını aktaran Balkış, ”Yüzlerce gencimizi bir şekilde müzikle ilgisini keşfettikten sonra yolu bizlerle kesişenlerin bir kısmını müzik öğretmenliğine, bir kısmını konservatuvara, bir kısmını ise saz ya da ses sanatçısı olarak Malatya'mıza, ülkemize kazandırmanın gururunu taşıyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik ile müziği aynı anda sürdürmenin yorucu olsa da kendisine mutluluk verdiğini belirten Balkış, ”Müzik nereden geliyor, rahmetli babamın sesi çok güzeldi. Evde ara sıra türküler, şarkılar icra ederdi biz de dinlerdik. Ağabeyim zaman içinde bir saz almıştı. Bu sazla uğraşırken bağlamayı öğrendim. Sazla başladığımız müzik hayatımız cümbüş, tambur, bağlama, ud gibi enstrümanlara kadar ulaştı. Şimdilerde farklı zaman ve mekanlarda özellikle Malatya musikisini icra etmekteyim” diye konuştu