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Hem denetim, hem bilgilendirme

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hem denetim hem de bilgilendirme yapıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hem denetim hem de bilgilendirme yapıldı.


Korona virüsle mücadele kapsamında ilçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ve İlçe Emniyet Müdürü Osman Karip'in katılımlarıyla ilçe esnafı ziyaret edilerek, kontrollü sosyal hayat döneminde uyulması gereken konular hakkında denetlemeler ve bilgilendirmeler yapıldı.


Denetimlerde, maske, mesafe ve hjijyen kuralları hatırlatılıp, uymayanlar ikaz edildi.

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