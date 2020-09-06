Hem ekmek israfı önleniyor hem de hayvanlar aç kalmıyor

Malatya'de ekmek israfının önüne geçmek için başlatılan "Bayat Ekmek Kutusu" uygulaması ile toplanan ekmeklerin bir kısmı sokak hayvanları için ayrılırken, kalanlar ise doğadaki yaban hayvanlarına bırakılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü Şaban Aşıcı, belediyenin başlattığı "Bayat Ekmek Kutusu" uygulaması ile hem israfın önüne geçilmesinin hem de sokak hayvanları ile doğadaki yaban hayvanlarının aç kalmasının önlendiğini belirtti. Aşıcı, "Malatya'da birçok cadde ve sokakta bulunan Bayat Ekmek Kutularından toplanan ekmekler sokak hayvanları ile doğadaki yaban hayvanlarına verilmektedir. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe sınırları içerisinde toplam 300 adet bayat ekmek toplama kutumuz bulunmakta. Bu kutularda günlük yaklaşık 200 kilogram ekmek birikmekte ve bu ekmekler ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır. Müdürlüğümüz ekipleri tarafından toplanan ekmekler, tabiat parklarına, çöp sahasına, hayvan barınağı, baraj göletinin çevresi ile ekiplerimiz tarafından önceden belirlenen ve sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara bırakılmaktadır. Ekmek israfı konusunda da vatandaşların tüketebilecekleri kadar ekmek almaları ve tüketim noktasında daha dikkatli olmaları konusunda vatandaşların duyarlı davranmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.