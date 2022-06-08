Hem öğrendiler hem eğlendiler

Malatya'da lise ve ortaokul öğrencileri gerçekleştirilen etkinlikte hem öğrendi hem eğlendi.

Kale ilçesinde "En Çok Ben Okuyorum" projesi çerçevesinde lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler Somuncu Baba Türbesi ve Camisi ,Çilehane ,Kudret Havuzu, Günpınar Şelalesi'ni gezdi.

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan'ı da ziyaret eden öğrenciler hem öğrenip hem de eğlenerek gönüllerince bir gün geçirdi.