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Hem uyardı hem sohbet etti!

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.


Korana virüs vakalarının görülmeye başladığı ilk günden itibaren ilçe genelinde alınan tedbirler sayesinde süreci başarılı bir şekilde yürüten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan vatandaşları tedbirler konusunda uyarmaya devam ediyor. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek için de mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Kazgan, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran Başkan Kazgan, gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla hem sohbet etti, hem de uyulması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi. Vatandaşların korona virüse karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Başkan Kazgan, "Vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya çağırıyorum. Kritik bir süreçten geçiyoruz. Bizler önlemlerimizi almazsak, ortaya konan tüm çabalar boşa gidebilir. Maske, mesafe ve hijyen hayatımızın bir parçası olmalıdır. Herkesi bu önemli üç kuraldan taviz vermemeye davet ediyorum" diye konuştu.

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