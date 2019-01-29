Hemşehri dernekleri adaylarla buluştu

Malatya'da bulunan hemşeri derneklerinin organizesi tarafından organize dilen programda AK Partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Batttalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Yeşilyurt Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Çınar, vatandaşlar ile buluştu.

Gecede konuşan Büyükşehir adayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, göç olgusuna bakıldığında dünyanın bir göç mekanı olduğunu belirterek, "Bu anlamda baktığımda hepimiz bulunduğumuz yerde hakkı, hukuku, adaleti ve insani ilişkileri yerine getirebiliyoruz. Bunun hesabını yapmamız lazım. Allah'ın insanlara Farz-ı Ayn görevleri vardır. İnsanın nefsine karşı görevi, haramı helali bilmesi, kendi anne ve babasına karşı sorumluluğu vardır, kendi çocuklarına karşı sorumluluğu vardır. Akrabalarına, komşularına karşı sorumlulukları vardır. İçinde yaşadığı toplum ve topraklar karşı sorumluluğu vardır. Sizler kendi memleketinizi bırakıp Malatya'ya geldiniz. Geçim sıkıntısı, aile arasındaki kavgalar, işsizlik gibi sorunlarla karşılaşanlar veya her ne sorunla karşılaşmışsa Malatya'ya gelmiş. Artık Malatya havasını teneffüs ettikten sonra buradaki topluma ve topraklara karşı bir sorumluluk üstlendik. Muhacir ve ensar ilişkileri önemli. Devlet yönetiminde adalet esastır. Hz. Ali'ye sorduklarında devlet nedir dediğinde, 'Devlet Adalettir' demiştir. Hangi görüşe, hangi inanca mensup olduğu önemli değil. Devlet adalet üzeredir. Bizler belediyeler olarak adil ve adaletli olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Çınar ise "Bizler her zaman ensarız. Çünkü belediyeler toplumun çözüm kapısı, sorunların halledildiği, kültürel, sosyal anlamda gönül belediyeciliği ile çalışmaların ortaya konduğu, çözümlerin üretildiği ve birlikte hareket edildiği kurumların başında geliyoruz. Bizlerin de amacı böyle toplulukları, böyle güzel günlerde bir araya getirmek, birlikte yaşamı tesis etmek. Ortak sevdamız olan memleketleri ortaya çıkartmak ve bölgelerde herkesin kendi alanında mutlu olabileceği çalışma alanları düzenlemek. Geçmişte ayrımlar vardı ama sonuçta hepimiz burada yaşıyoruz, burada yeyip içiyoruz. Bir kısmımız burada doğdu ama burada iletişimimiz var, bir arya geliyoruz, sorunları bir araya getirip birlikte çözme erdemini gösteriyoruz. O yüzden biz buralıyız, Malatyalıyız. Amacımız Türkiye çatısı altında burada yerelde birbirimize sahiplik etmek, birbirimize destek olmak, birbirimizi her alanda ihtiyaç duyulan yerde desteklemek. Bizim de yerelde amacımız, hedefimiz bu. Bunun için de gayret gösteriyoruz. Yapılan tüm çalışmalarımızda da insanları bir arada tutuma, birlikteliği tesis etme çabasıdır" şeklinde konuştu.

Malatya'daki hemşehri dernekleri adına söz alan Diyarbakırlı iş adamı İzzettin Ergün de "Göç etmenin çeşitli zorlukları olduğu gibi, kazanımları da bulunmaktadır. En güzeli hiç kuşkusuz muhacir ile ensar arasında kurulmuş olan dostluk kardeşlik ve beraberlik köprüsüdür. Burada çeşitli şehirlerden gelmiş olan insanlar, Malatya çatısı altında bir araya gelmiştir. Malatya'nın ensarlığına karşı muhacir olarak karşılık vermiştir. Bu kardeşliğin, birlik ve beraberliğin devam etmesi açısından göz etme olgusunun tüm aktörlerinin bir araya sık sık gelmesi, kazanımlarını arttırması görmeyi istediğimiz bir tablodur

" diye konuştu.