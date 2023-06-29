Hemşirelik Fakültesinde mezuniyet coşkusu

Malatya, İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı mezunları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Sağlam, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Selver Ünsal ve Hemşirelik Fakültesi akademik ve idari personelleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Törende mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yapan Damla Demir hemşireliğin sıradan bir meslek olmadığını belirterek bir tutku olduğunu söyledi.

Kurum olarak donanımlı hemşireler yetiştirdiklerini kaydeden Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz ise, “Lisansüstü eğitimle Türkiye'nin her yerine özelliklede doğudaki üniversitelerin hemşirelik eğitiminin güçlenmesinde akademik eleman yetiştirmekteyiz. Amacımız her zaman insanlığın en önemli ihtiyacı olan sağlık ihtiyacını karşılayacak araştırmacı, sorgulayan, paylaşan, uygulayan sonuçları değerlendirebilen, değişime ve gelişime ayak uydurabilen, kapasitesi yüksek nitelikli hizmeti sunan hemşirelik mensupları yetiştirmektir” dedi.

Hemşirelik mesleğinin kutsal bir meslek olduğuna vurgu yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat da, "312'ye yakın bir öğrencimizi sağlık sektörüne kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşirelik gerçekten de tüm sağlık personelinde olduğu gibi hep özveriyle kendisinden bir şeyler öğrenerek hastasının sağlığına kavuşması için canla başla çalışan bir meslek gurubudur. Bu anlamda da sadece bir meslek değil fedakârlık üzerine kurgulanmış bir tutkuyu ifade eden bir meslektir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diploma takdimi ile devam eden tören hemşirelik yeminin okunmasının ardından sona erdi.