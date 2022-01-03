İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hentbol 2.Ligi

Malatya’da oynanan Kadınlar Hentbol 2.

Malatya'da oynanan Kadınlar Hentbol 2. Lig maçında, Malatya Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü, Gaziantep Spor Kulübünü 33-22 yendi.


Malatya Yeşiltepe Spor Salonu'nda yapılan Kadınlar Hentbol 2. Lig maçında Malatya Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü ile Gaziantep Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonunda, ev sahibi Malatya Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü, Gaziantep Spor Kulübünü 33-22 mağlup etti.


Necatibey Ortaokulu Spor Kulübü kız takımı, bu galibiyetle önemli avantaj elde etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.