Hentbolda Malatya takımı 1. oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Çeyrek Final Şampiyonası 1 - 3 Mart 2019 tarihleri arasında Muş ilinde yapıldı.

10 ilden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla Muş Yeni Spor Salonunda gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final Şampiyonasında Malatya bayan takımı birinci oldu.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada sporcuları, antrenör ve sporcu ailelerini tebrik ederek, 24 - 28 Mart 2019 tarihleri arasında Kars ilinde gerçekleştirilecek Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol Yarı Final Şampiyonasında başarılar diledi.