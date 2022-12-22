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Hentbol'da şampiyon olmak için ter döktüler

Malatya’da Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Malatya'da Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Genç sporcular, il birincisi olmak için ter döktüler.


Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan, Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. 10 kulübün katıldığı müsabakalar sonunda, Büyükşehir Belediye Spor Kulübü birinci, Spor Lisesi de ikinciliği elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.


Genç Erkekler Hentbol İl Şampiyonasında birincisi olan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek.

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