‘Her gün 10 bin adım' hedefiyle yürüdüler

Malatya'da sağlık çalışanları, ‘Her gün 10 bin adım' diyerek çocuklarıyla yürüdüler.

Her yıl 3 ile 4 Ekim günleri kutlanan Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Etkinliği Orduzu Tabiat Parkında, sağlık çalışanları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk'in de katıldığı etkinlikte, sağlık için hareket etmenin ve her gün on bin adım atmanın önemi vurgulandı. Berk, Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yürüyüş gibi dayanıklılık (aerobik) egzersizleri, kalbinizi güçlendirir, solunum ve dolaşım sistemi kapasitenizi geliştirir.

Yürüyüş yapmak tüm yaştaki bireyler için en yaygın ve kolay uygulanabilen dayanıklılık (aerobik) aktivitesidir. Dayanıklılık aktiviteleri vücudumuzun oksijeni kullanma kapasitesini arttıran, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı aktivitelerdir” diyerek, yürüyüş yapmanın önemini vurguladı.