Malatya'da, okullarda görev yapanlara hijyen kuralları eğitimi başladı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçen geçici işçiler ile okul kantin ve yemekhanelerinde çalışanlara eğitimi veriliyor.

Özel Hiyen Kuralları Konulu Genelge gereği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Özel Hiyen Kuralları Eğitimi Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sümer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda başladı. İki hafta boyunca sürecek olan bu eğitimlere toplam 354 geçici işçi ile 377 kantin ve yemekhane çalışanı katılıyor.

Eğitimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Mühendisi Hasan Şahin, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Diyetisyen Eda Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşçi İş ve İşlemleri Birim Şefi Ömer İpek tarafından veriliyor. Eğitimleri yerinde kontrol eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sadun Kılınç, eğitimlerin önemine vurgu yaptı.