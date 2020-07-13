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Hikmet Karaman, Levent Vadisi'ni ziyaret etti

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman, 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi’ni ziyaret etti.

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hikmet Karaman, 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'ni ziyaret etti.


Ziyarette Karaman'a Malatya Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, köşe yazarı Yavuz Donat, İl Kültür Turizm Müdürü Çetin Şişman, İl Kültür Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz ve iş adamı Yaşar Öncan eşlik etti.


Doğa tutkunları için eşsiz bir görünümü bulunan Levent Vadisi, dünyada ilginç doğal alanlar arasında yer alıyor. Neolitik çağdan kalma kalıntıların da bulunduğu 28 kilometre uzunluğundaki Levent Vadisi son dönem en çok ziyaret edilen ve görülen yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor.


Bu deneyimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Hikmet Karaman, vadiye hayran kaldığını ifade etti.

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