İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hikmet Karaman'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim için destek ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.


Türk futbolunun 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamının korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasından sonra sarı-kırmızılı kulübün çalıştırıcısı Hikmet Karaman bir geçmiş olsun mesajı yayımlandı.


Karaman mesajında, "Fatih hocamıza acil şifalar diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.