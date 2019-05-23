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Himyaçder yönetiminden Başkan Gürkan'a ziyaret

Himyaçder Başkanı Ece Budan beraberinde dernek yöneticileriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Himyaçder Başkanı Ece Budan beraberinde dernek yöneticileriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.


Ziyarette kısa bir konuşma yapan Himyaçder Başkanı Ece Budan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın, Malatya'nın katma değerini artırdığını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yine başarılı çalışmalar yapacağınızdan şüphemiz yok. Derneğimize bundan önce çok destek oldunuz. Biz de sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam edeceğiz. İlginiz için bir kez daha teşekkür ederim” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Derneğimizin çalışmalarını yakından takip eden birisiyim. Toplumsal anlamda imza attıkları sosyal projeler örnek olacak nitelikte. Yönetim olarak sivil toplum kuruluşlarımıza bakış açımız, şehrin değerleriyle yönetim esası üzerine kuruludur. Bizim geçmişte bir başarı hikayemiz varsa bunun temelinde bu istişare kültürü var” diye konuştu.

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