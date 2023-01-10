Hırsızlar 120 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı

Malatya'da girdikleri işyerinde elektronik eşya ile para çalan iki hırsızlık zanlısı, izlenen 120 saatlik kamera görüntüleri sonrası polis tarafından yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde 1 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet laptop, toplam değeri 68 bin TL olan 4 adet işitme cihazı,3 bin lira ile 150 Euro'nun çalınması olayı ile ilgili inceleme başlattı. Ekipler 25 farklı işyerine ait 120 saatlik kamera görüntülerini izleyerek olayın şüphelilerinin M.T. ile C.M. olduğunu belirlerken, iki zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.