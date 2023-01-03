Hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Malatya'da beş ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde meydana gelen beş ayrı hırsızlık olayı sonrası jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştirdikleri belirlenen iki zanlının ikametine operasyon düzenlendi. Zanlılar gözaltına alınırken ikamette ele geçirilen hırsızlık malzemeleri sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.