Hırsızlar, jandarmaya yakalandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, çaldıkları eşyaları araca yüklerken jandarmaya yakalandılar.

Akçadağ ilçesi Aksaray Mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri, bir bağ evinden iki şahsın bir evden eşyaları araca koyduğunu fark edince şahısları sorguladı. Yapılan incelemede şüphelilerin eve hırsızlık amacıyla girdikleri ve eşyaları çaldıkları belirlenince 2 şahıs da gözaltına alındı.

Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığının da talimatı ile evden çalınan 1 adet buzdolabı, 20 adet plastik kasa, 2 adet beyaz plastik sandalye, 1 adet el arabası ve 35 adet muhtelif mutfak eşyası ev sahibine teslim edildi.

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler C.A. ve M.C.K'nın gözaltındaki işlemleri sürerken olayda kullandıkları araçları ise yedi emin otoparkına çekildi.