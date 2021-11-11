Malatya'da girdikleri bir iş yerinde televizyon ve motosiklet çalan hırsızların rahatlığı pes dedirtti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bir lokantaya giren 2 şüpheli, iş yerinden 1 adet televizyon, bir motosiklet ve dolapta bulunan yaklaşık 30 kilo eti çalarak olay yerinden ayrıldı. Hırsızların olay yerinde uzaklaşma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, rahatlıkları ise pes dedirtti.

Sabah saatlerinde fark edilen olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, izlenen 105 saatlik kamera görüntülerinin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı, çalınan televizyon ise bulunarak sahibine teslim dildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.