Hırsızlık, 258 saatlik kamera görüntüsü ile çözüldü

Malatya'da hayvan hırsızlığı olayı, 258 saatlik kamera görüntüsü ile çözüldü.

Malatya İli Akçadağ İlçesi Bahri Mahallesinde 2 adet büyükbaş hayvan ile Yeşilyurt İlçesi Organize Sanayi bölgesinde 1 adet at çalındı.

İl Jandarma Komutanlığınca meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatmak amacıyla 8 PTS kaydı ve 16 kameraya ait toplam 258 saatlik kamera görüntüsü incelendi. Olaya karışan aracın plakası tespit edildi. Yapılan plaka sorgulaması neticesinde olay şüphelileri G.A., B.C ve Ö.F.C. isimli şahıslar yakalandı.

Devam eden çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahısların kullandıkları araçlar, çaldıkları hayvanları kırsal alanda sakladıkları ahır ve kullandıkları ikamet adresleri tespit edildi. G.A., B.C ve Ö.F.C.'ye ait 3 adres ve tespit edilen ahırlarda yapılan arama neticesinde 24 adet büyükbaş hayvanın ve 1 adet atın ahırda olduğu tespit edilerek hayvanlara el konuldu.

Yapılan çalışmalar sonucu şu ana kadar 5 ayrı faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Bu olaylarda çalınan hayvanlar sahiplerinin tespit edilmesi üzerine teşhis ettirilerek hayvanlar sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin Malatya ilinde işlemiş olabilecekleri diğer hırsızlık olaylarına yönelik araştırmalar devam ediyor.

Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.