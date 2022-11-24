Hırsızlık zanları polisten kaçamadı

Malatya'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen üç zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde muhtelif zamanlarda gerçekleşen yedi ayrı hırsızlık olayı sonrasında çalışma başlatan ekipler olayları gerçekleştiren zanlıların çok sayıda suç kayıtları bulunan S.T. ,E.N. ve F.B. olduğunu belirledi. Üç zanlıda düzenlenen operasyon sonrası çalmış oldukları bir elektrikli motosiklet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.T. ile E.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.