İhlas Haber Ajansı

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Hırsızlık zanlısı yakalandı

Malatya’da bir haftada iki defa girdiği ikametten hırsızlık yapan zanlı yakalandı.

Malatya'da bir haftada iki defa girdiği ikametten hırsızlık yapan zanlı yakalandı.


Alınan bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde Y.K.'ye ait ikamete bir hafta içerisinde 2 defa hırsız girdi. Y.K.'nın şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri her iki olayı da M.T.'nin gerçekleştirdiğini belirlerken, yapılan çalışmaların ardından zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


M.T.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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