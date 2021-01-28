İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlıktan 1 tutuklama

Malatya’da bir işyerinde ev malzemeleri çalınırken, olaydan sonra yakalanan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı, bir şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da bir işyerinde ev malzemeleri çalınırken, olaydan sonra yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, bir şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Cirikpınar Mahallesi'nde bir İşyerinde ev malzemeleri hırsızlığı meydana geldi. Hırsızlık konusuyla ilgili polis çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin çalmış oldukları malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan şahıslardan T. D. tutuklandı. S.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili yapılan çalışmada çalınan malzemelerin bir kısmı olan 39 kutu musluk bataryası, 26 adet banyo musluğu, 40 adet uzun musluk, 110 adet lavabo musluğu ele geçirilerek, iş yeri sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.