Hızlı tren ile Malatya-Ankara arasındaki mesafe 7 saate düşecek

Malatya'dan Sivas'a başlayan bölgesel tren ile Malatyalılar aktarmalı olarak Sivas üzerinden İstanbul ve Ankara'ya hızlı tren ile gidebilecek. Böylelikle 16 saat süren Malatya-Ankara demir yolculuğu 7 saate düşecek.

Malatya'yı Hızlı Trenle Ankara ve İstanbul' a bağlayacak olan Malatya-Sivas Bölgesel Tren seferleri bugün itibariyle başladı. Malatya'yı hızlı tren bağlantısıyla hız ve konfora kavuşturacak olan Malatya-Sivas Bölgesel Treninin ilk seferi Malatya Tren garında tören ile başladı. Saat 08.10'da ilk seferi başlayan Bölgesel Trenin uğurlama programında konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, medeni ülkelerde bir dakikanın bile çok önemli olduğunu ifade ederek, “Türkiye'de Devlet Demir Yolları toplu taşıma açısından saate çok titizlikle uyan bir ülkedir. Biz araçla bile 6 buçuk saatte Malatya'dan Ankara'ya gidemiyoruz ama bu tren ile Sivas bağlantılı olarak, 280 TL'ye Ankara'ya ulaşabileceğiz. Bu çok değerli bir hizmet. Ayrıca Yazıhan ve Hekimhan'daki istasyonlardan da binilebilecek ve çok kısa bir süre içerisinde 6 buçuk saat gibi bir sürede Ankara'da olabilecek. Dönüşü de Ankara'dan saat 13.00 gibi hareket edecek ve Malatya'ya saat 20.00'de Malatya'da olacak. Darısı İstanbul hattına darısı hızlı trenin Malatya'ya uzatılıp 3 saatte Ankara'ya ve 6 saat İstanbul seviyesine gelmeye. Buna da çok az kaldı. İnanıyorum ki çok kısa bir süre içerisinde Türkiye bunu da başaracak ve Malatya'mız artık Ankara'ya sabah gidip akşam dönecek hale gelecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programda konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise iş gereği Ankara'ya sık sık gittiğini ve bu sürenin 6 buçuk saate inmesiyle artık Ankara'ya trenle seyahat edeceğini söyledi.

TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şinasi Kazancı'da Ankara'yı Sivas'a hızlı tren ile bağladıklarını ve Malatyalıların da Ankara'ya hızlı gelmesini istediklerini belirterek, “İnşallah hızlı tren Malatya hattına gelene kadar bu geçici bir çözüm. Şimdi 6 buçuk saat ama çok yakında Malatya-Sivas 3 buçuk saate Sivas-Ankara'yı da 2 saate düşüreceğiz. 6 saat gibi bir sürede Ankara'da olmuş olacağız” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Türkiye'de Osmanlının son dönemlerinde demiryolları hatlarının inşa edildiğine dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın riyasetinde demir yolunun da artık ayağa kalkması gerektiği talimatıyla birlikte, devlet demir yolları Türkiye'de ilk defa hızlı tren hatlarını oluşturdu. Eskişehir-Ankara, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve şimdi de Ankara-Sivas hattı ve Malatya bağlantılı. Temennimiz, Sivas'a gelen hızlı tren yolu hattının Malatya bağlantısı yapılarak doğu illerimizle de Ankara'nın ve batının hızlı tren yollarıyla ve hızlı tren ağlarıyla bağlanmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Malatya-Sivas Bölgesel treni ilk seferi için yola çıktı. Yolcular hızlı ve bölgesel treni birlikte kullanarak Ankara ve İstanbul yönlerine yapacakları seyahatlerde Malatya-Sivas parkuruna yüzde 50 indirim uygulanacak. Malatya Sivas Bölgesel Treni ile sadece Malatya-Sivas parkurunda seyahat edecek yolcular ise tam bilet ücreti ödeyecek. Malatya-Ankara Arasında İşleyen 4 Eylül Mavi Treni Haftada Karşılıklı 4 sefer yapacak.