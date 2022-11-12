Hizmet içi eğitim programı sona erdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte periyodik olarak gerçekleştirmiş olduğu hizmet içi eğitim programlarından biri daha sona gerdi.

2022 yılı hizmet içi eğitim programı çerçevesinde bir hafta süreyle Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda personelin hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi için düzenlenen hizmet için eğitim çalışmaları Kişisel İmaj ve Diksiyon, Beden Dili Çalışmaları ile Öfke ve Stres Kontrolü hakkında, katılımcılara verilen bilgilerle sona erdi.

7 Kasım Pazartesi günü başlayan eğitim programı çerçevesinde uzmanlar tarafından gruplar halinde ayrı ayrı konularda oturumlar düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Belediyeye bağlı kuruluş ve iştirakleri ile İlçe Belediye Personellerinin katıldığı eğitim programında, ilk gün Eğitimci Büşra Soylu tarafından sabah oturumunda “Etkili İletişim ve Kurumsal İletişim” öğleden sonra yapılan oturumda ise “Motivasyon, Empati” konuları hakkında, Salı günü; TBB Hukuk İşleri Müdürü Avukat Zeliha Mercimek tarafından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu hakkında, TBB Ekonomist Hayati Kara tarafından Muhasebe ve Taşınır Mal Yönetmeliği hakkında, Çarşamba günü; Özel Eğitimci Nezahat Eren tarafından Sunum Hazırlama Teknikleri ve İkna ve Müzakere Teknikleri hakkında, Perşembe günü; Radyo ve Televizyoncu Eski TRT Spikeri Cem Ogün Şen tarafından Görgü ve Nezaket konusu hakkında, Hacettepe Üniversitesi Doç. Dr. Uğur Sadioğlu tarafından da Yerel Yönetimlerde Yeni Uygulamalar hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitim programının son günü olan Cuma günü ise; Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinden Çağatay Yetik tarafından Kişisel İmaj ve Diksiyon, Beden Dili Çalışmaları ile Öfke ve Stres Kontrolü hakkında, katılımcılara detaylı bilgiler aktarılarak eğitim programı sonlandırıldı.