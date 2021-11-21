Hollywood yıldızları Malatya'da

Angelo, Aubrey Trujillo ve "Leo Zaza" olarak bilinen Türk aktör Hasan Aslan, Türkiye Escrima Kali Federasyonu Başkanı Mustafa Günaydın'dan eğitim almak için Malatya'ya geldi.

Türkiye'de çekmeyi planladıkları aksiyon filmi için Türkiye Escrima Kali Federasyonu Başkanı Mustafa Günaydın'ı ziyaret eden Angelo, Aubrey Trujillo ve "Leo Zaza" olarak bilinen Türk aktör Hasan Aslan, üç gün sürmesi beklenen ziyaretlerinde çeşitli temaslarda bulunacaklarını belirttiler. Federasyonu ziyaretlerinde açıklamalarda bulunan heyet, Federasyon Başkanı Günaydın'dan da eğitim alacakları ifade ettiler. Jerry G. Angelo ile Aubrey Trujillo, Malatya'da olmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, 2022 yılında bir sinema filmi çekme düşüncesi ile Malatya'ya geldiklerini söylediler.

Türkiye Escrima Kali Federasyonu Başkanı Mustafa Günaydın ise, ”Arkadaşlarımız Hollywood'dan bizlerle bir ön görüşme yapmak, oynayacakları film için yeni teknikler öğrenip filmde kullanmak için geldiler. Leo Zaza Türk asıllı aktör Malatya'ya daha önce de gelmiş ve tanışmıştık. Şimdi de arkadaşları ile birlikte geldi. Burada iki gündür antrenman yapıyoruz" dedi.

Amaçlarının Malatya'yı gündeme getirmek olduğunu belirten Günaydın, ”Kendilerinden Malatya'da bir aksiyon filmi çekmelerini rica ettim. Malatya'da bir aksiyon filmi çekmeyi düşünüyorlar. En büyük amacım Malatya'nın tanıtımı“ ifadelerini kullandı.

Leo Zaza olarak tanınan aktör Hasan Aslan ise, 11 yıldır ABD'de yaşadığını kaydederek, Uzak Doğu dövüş sanatları ile meşgul olduğunu söyledi. Aslan, kendilerini Malatya'da ağırlayan Türkiye Escrima Kali Federasyonu Başkanı Günaydın'a teşekkür etti.

Açıklamanın ardından Hollywood yıldızları basın mensuplarına küçük bir gösteri yaptı.