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Hulusi Efendi Devlet Hastanesine anne dostu sertifikası verildi

İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Recep Bentli, Malatya'da ilk defa ‘Anne Dostu' unvanı almaya hak kazanan Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine sertifikasını takdim etti.


Anne dostu hastane kriterlerini karşılayan başarılı uygulamalar nedeni ile Anne Dostu Hastane unvanı almayı hak eden Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesini ziyaret eden Malatya Dr. Recep Bentli, Anne Dostu Hastane Sertifikasını Başhekim Uzm. Dr. Arif Zengin'e takdim etti.


İl Müdürü Bentli, burada yaptığı konuşmada, çalışmalarından dolayı hastane yönetimine teşekkür ederek “Sağlık Bakanlığı tarafından anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek, hastanelerin güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını ve müdahale oranlarını azaltmak amacıyla; Anne Dostu Hastane Projesi kapsamında Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanemiz yerinde değerlendirme ile “Anne Dostu Hastane” unvanı almaya hak kazanmıştır” dedi.


Bentli, Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nin bu unvanı alan Türkiye genelinde 26'ncı, Doğu Anadolu Bölgesinde 2'nci, Malatya'da ise ilk ve tek olduğunu ifade ederek "Anne adaylarına güvenli ve kaliteli doğum hizmeti sunmak yolundaki çabalarının tescili anlamına gelen bu belgeyi başhekimimiz Uz. Dr. Arif Zengin ve hastane yönetimine teslim ettik" diye konuştu.

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