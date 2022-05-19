Hurdacılık yapan çocuklar yıkılan duvarın altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da hurdacılık yapan çocukların demirlerini sökmeye çalıştığı metruk bir evin duvarı yıkıldı. Duvarın altında kalan 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ise yaralandı.

Olay, 18.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yapan biri Türk 4'ü yabancı uyruklu 5 çocuk Kuzey Sokak içerisinde bulunan tek katlı metruk bir evin duvarlarında bulunan demirleri sökme çalışması yaparken, duvarlardan biri yıkıldı. Yıkılma sırasında 3 çocuk koşarak molozların altında kalmaktan kurtulurken, 13 yaşındaki Muhammed Şuveyh ile Muhammet Tahir molozların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD görevlisi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmada molozların altında kalan 13 yaşındaki Muhammed Şuveyh'in hayatını kaybettiğini Muhammed Tahir'in (12) ise yaralandığını belirledi. Yaralı çocuk bulunduğu yerden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran olay yerinde gelerek bilgi aldı.

13 yaşındaki Muhammed Şuveyh'in cenazesi AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.