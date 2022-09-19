Husumetli gençlerin kavgası kanlı bitti

Malatya'da yolda husumetlisini görünce taksiden inen genç, tartıştığı şahıs tarafında bıçakla yaralandı.

Olay saat 14:15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aslantepe caddesi üzerinde ticari bir takside yolcu olarak bulunan A.U. bu sırada husumetlisi olduğu ileri sürülen H.E.'yi gördü. Bunun üzerine aracı durdurarak inen A.U. H.E.'ye bıçakla saldırıp karın kısmında yaraladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaydan yaklaşık iki saat sonra şüpheli A.U.'nun ekipler tarafından yakalandığı olayla ilgili tahkikat başlatılırken, hastanede tedavisi süren H.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.