Huzurevi ve bakımevlerinde aşılama başladı

Çin'den getirilen korona virüs aşıları, Malatya'da huzurevleri ve bakımevlerinde de kalanlara bugün itibariyle vurulmaya başlanıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne bağlı Huzurevi, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile özel bakım merkezinde kalan yaşlılar ile çalışanlara korona virüs aşısı vurulmaya başlanıldı. Alışama ile ilgili konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, “Covid-19'le mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmalarının birinci aşamasının 2. adımı bugün itibari ile Malatya'da başladı. Bu Kapsamda Malatya Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Huzurevi, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ve Özel Bakım Merkezlerinde kalan vatandaşlar ile personellerin aşılama çalışmalarına başladık” dedi.