Huzurevinde kalan babalar unutulmadı

Battalgazi Belediyesi tarafından Huzurevinde kalan yaşlılara yönelik ‘Babalar Günü' etkinliği düzenlendi. Programa katılanlar, Huzurevinde kalan yaşlılarla yakından ilgilenerek, sohbet etti.

Huzurevinde gerçekleştirilen etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in eşi Yıldız Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar, Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı, MİAD Kadın Kolları Başkanı Selin Yurdakul, MİAD Kadın Kolları Üyeleri Nisbet Aşkın, Nimet Tecellioğlu, Hatice Gülsoy, Hanife Karaca, Nihayet Küçük, Sevgi Güler, Ayşegül Öztürk, Ferhan Özdemir ve Huzur Evi sakinleri katıldı.

Programa katılanlar, Huzur Evi'nde kalan yaşlıların babalar gününü kutlayarak, yakından ilgilendi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Huzurevinde babalar günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Bugün Huzurevinde kalan yaşlılarımızı ziyarete geldik babalar günü dolayısıyla. Öncelikle şehit babaları ve gazi babalarımızın babalar günlerini kutluyoruz. Huzurevindeki yaşlılarımızı ziyaret ederek onların hayır dualarını aldık. Battalgazi Belediye Başkanımız il dışında olduğu için onların selamını getirdik” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in eşi Yıldız Güder ise, “Bu tür özel ve güzel günler babamıza olan sevgimizi göstermek için birer vesile. Dolayısıyla bende bu vesile ile başta evlatlarını şehit vermiş babalarımızın babalar gününü ve onların nezdinde tüm babaların babalar gününü kutluyorum” diye konuştu.

Programda, Huzurevinde kalan yaşlılara karanfil ve çeşitli hediyeler verildi.