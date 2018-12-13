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Hz. Mevlana'yı anma programı düzenlendi

Hz.

Mevlana'nın 745. Vuslat Yıldönümü kapsamında Özel Çamlıca Okulları tarafından Malatya Park AVM'de bir etkinlik düzenlendi.


Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç, “Bugün 8 asırdır uzaktan asrımıza ışık tutan Hasreti Mevlana'yı anmak için bir program yapıyoruz. Maddede boğulmuş ve kendinden başkasını düşünmeyen günümüz insanının Mevlana'dan akacağı o kadar çok şey var ki. Bedenlerine, evlerine sokaklarına sıkışmış ruhlarımızın, Mevlana'nın ışığına her zaman olduğu gibi bugün de çok ihtiyacı vardır” ifadelerine yer verdi.


Asırlardır insanların kalplerine kainatın sırlarını üfleyen Mevlana'yı doğru anlamanın maddiyat içinde sıkışan ruhlara ilaç olacağını ifade eden Sarıtaç, “Bize ev sahipliği yapan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezine, Arzu hanıma, Çamlıca okulları ailesine ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından seslendirilen ilahiler eşliğinde semazen gösterisi gerçekleştirildi.

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