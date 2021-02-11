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İcraatlarını sergilediler

Malatya’da bir sivil toplum kuruluşu, kendi icraatlarının fotoğraflarını içeren fotoğraf sergisi açtı.

Malatya'da bir sivil toplum kuruluşu, kendi icraatlarının fotoğraflarını içeren fotoğraf sergisi açtı.


Malatya Park Alışveriş Merkezi'nde (AVM) Altın Kayısı Sanat Derneği tarafından açılan fotoğraf sergisinde, korona virüs salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafe kullarına uyuldu. Altın Kayısı Sanat Derneği Başkanı ve Malatyalı oyuncu yönetmen İbrahim Şahin Uymaz, açtıkları fotoğraf sergisiyle ilgili verdiği bilgide, “Derneğimizin birinci yıl dönümünü nedeniyle fotoğraf sergisi açtık. Dernek olarak yapmış olduğumuz tiyatro gösterilerinden oluşan fotoğraf sergisini açtık. Virüs salgını olmamış olsaydı daha kapsamlı bir organizasyon yapacaktık. Malatya Park AVM'de açtığımız fotoğraf sergimiz, 12 Şubat akşamına kadar gezilebilecek” dedi.


Pandemi nedeniyle tiyatro oyunlarını sergileyemediklerini söyleyen Uymaz, “Korona virüsten dolayı fazla etkinlik yapmıyoruz. İnsanlarımızın sağlığı bizim için önemli. O yüzden tiyatro gösterileri yapmıyoruz. İnşallah ülke olarak korona virüs salgınından biran önce kurtuluruz ve tiyatro oyunlarını sergilemeye başlarız” şeklinde konuştu.

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