Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde mücadele eden Malatya İdmanyurdu kaleci Önder Biçer'i kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi hedefiyle sezona başlayan Malatya İdmanyurdu, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mücadele ettiği B Grubunda namaglup zirvede yer alan sarı lacivertliler, ikinci transfer dönemi kapsamında kaleci Önder Biçer'i kadrosuna kattı.

Biçer, Malatya İdmanyurdu'na geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, “Burada gelmemdeki en büyük sebep birlik ve beraberliğin üst seviyede olması. Kulübün onursal başkanı Teoman Mutlu'nun kurumsal yapılanmadaki planları gelecek adına beni oldukça heyecanlandırdı. Kaliteli bir ekibe geldim. Bende Malatya İdmanyurdu'nun başarısı için elimden gelenin en iyisini yaparak, hedefe giden yolda katkıda bulunmak istiyorum” dedi.

“Katkı sağlayacağına inanıyorum”

Kulüp Başkanı Mehmet Gündüz ise iyi bir ekip olduklarını ifade ederek, takımın gelecek planlamasına kaleci Önder Biçer'in tecrübesiyle katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Gündüz, Biçer'in tecrübesini iyi bildiklerini kaydederek, “Teknik sorumlumuz Hakan Aydemir ve kaleci antrenörümüz Ergül Kurt'un raporları doğrultusunda Önder Biçer'i kadromuza kattık. Kaliteli futbolculardan oluşan kadromuzu daha da güçlendirdik. İyi bir kadroya sahibiz ve bu kadroyla hedeflerimize ulaşacağız” diye konuştu.

Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde iyi bir gidişat yakaladıklarını anlatan Gündüz, “Biz, sezona BAL hedefiyle başladık. Bu doğrultuda iyi bir kadro oluşturduk. Şuanda grubumuzda namaglup yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Sezonu şampiyon tamamlayarak, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'ne yükselmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

1990 Malatya doğumlu olan Önder Biçer, futbola Malatyaspor'da başladı. Elaziz Belediyespor, Diyarbakırspor, 44 Malatyaspor, Kilis Belediyespor ve Yeşilyurt Belediyespor'un formalarını giyen Biçer, 2. Lig'de 14, 3.Lig'de 20 karşılaşmada görev aldı.